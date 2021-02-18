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Россиянам посоветовали остерегаться криптовалюты 

Вероника Полынина 1 час назад
Экономист рекомендовал остерегаться вложений в криптовалюты
Фото: Reuters
Экономист посоветовал россиянам вкладывать деньги в коммерческую недвижимость и остерегаться криптовалюты.
Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов заявил, что доходность инвестиций в коммерческую недвижимость примерно в два раза превышает доходность как в жилом секторе, так и в рублевых депозитах.
Вложения в криптовалюту Родионов назвал небезопасными. В качестве альтернативы эксперт предложил рассмотреть инвестиции в еврооблигации.

«Пока еще есть возможность подобрать интересные еврооблигации, по которым доходность в валюте выше доходности по вкладам», — сказал он РИА ФАН.

Тем, кто решился инвестировать в жилую недвижимость, Родионов посоветовал трезво оценить свои возможности.

«Не стоит переоценивать свои силы на фоне экономического спада и высокого процента безработицы. Помимо этого, важно иметь резерв на случай какой-либо непредвиденной ситуации», — предупредил эксперт.

Ранее, как писал «Рамблер», аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев посоветовал вкладывать небольшие накопления (около ста тысяч рублей) в акции. По его мнению, часть денег стоит направить в российские «голубые фишки» в рублях, а остальное — в американские акции в долларах.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
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Личный счет , Александр Родионов , РИА ФАН
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