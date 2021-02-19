Эксперт сказал, почему Минфин засекретил новую пенсионную реформу 

Проект новой накопительной системы пенсий могли засекретить, чтобы заранее не настраивать граждан против новых реформ. Об этом заявил аналитик компании "Финам" Алексей Коренев, сообщает "Независимая газета".
Напомним, ранее стало известно, что проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом "секретно". Об этом сообщалось в плане законопроектной деятельности на 2021 год, который опубликован на сайте Минфина.
Министерство намерено внести проект на рассмотрение в конце года.
"Секретность может быть связана с общей непопулярностью любых пенсионных реформ. Обсуждать публично новые реформы — это скорее всего заранее настраивать людей против таковых", — пояснил Алексей Коренев.