Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.86
$
74.05
89.61
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
63.46
–0.45 Золото
1784.52
–0.08 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2130
+0.0081
05.02
1.2049
16.02
08.02

Citibank лишился $500 млн из-за плохого программного обеспечения 

Секрет Фирмы и ещё 4 1 час назад
Citibank лишился $500 млн из-за плохого программного обеспечения
Фото: Секрет Фирмы
Окружной суд США отказал банку Citibank в праве на возврат $500 млн, которые кредиторы решили ему не возвращать. В августе 2020 год банк по ошибке отправил им слишком крупную сумму — к этому привёл «сырой» пользовательский интерфейс программного обеспечения, сообщил портал Ars Technica со ссылкой на вердикт. Citibank являлся кредитным агентом косметической компании Revlon. 11 августа 2020 года банк собирался отправить кредиторам примерно $7,8 млн в виде процентных платежей. Тогда Revlon находилась в процессе рефинансирования своего долга и собиралась выплатить средства нескольким кредиторам, а остальную часть перевести в новый заём. Из-за плохого и запутанного интерфейса программы Flexcube им случайно выплатили основную сумму займа, хотя большую его часть можно было погасить до 2023 года. Переводом занимался субподрядчик из Индии. Он решил, что ввод номера счёта фиктивного аккаунта Citibank и отметка «principal» (основная сумма) позволят сохранить большую часть средств долга в банке, однако ошибся. Для предотвращения выплаты специалист должен был также отметить «front» (счёт) и «fund» (долг), чего он не сделал. Перевод средств должны были одобрить три человека — субподрядчик, его коллега в Индии и высокопоставленный сотрудник Citibank в американском Делавэре. Все они сочли достаточной внесённую в программу информацию и утвердили перевод. В результате Citibank отправил кредиторам почти $900 млн — это выяснилось в ходе плановой проверки на следующий день. Банк попытался вернуть средства, уведомив каждого о совершённой ошибке. Не все кредиторы отправили деньги обратно, и в результате Citibank лишился $500 млн, которые не собирался тратить. К такой ситуации могли привести не слишком хорошие отношения Revlon и Citibank с кредиторами. Косметическая компания решила рефинансировать долг из-за трудностей, вызванных пандемией, и убедила большинство кредиторов в необходимости перенести залоговые обязательства на новый заём. Остальные же были обеспокоены тем, что в таком случае могут никогда не вернуть себе вложенные средства. В дальнейшем Citibank обратился в суд и потребовал признать за ним право вернуть деньги, поскольку они были отправлены по ошибке. Законодательство Нью-Йорка подтверждает, что лицо, которое совершает ошибочный перевод, имеет право на возврат, однако это не распространяется на кредиторов, которые могут рассматривать такой платёж погашением ссуды. Ответчики подтвердили, что сочли получение денег досрочным погашением кредита. В банке заявили, что категорически не согласны с решением и суда и собираются обжаловать его в апелляционной инстанции. На время разбирательств кредиторам запретили тратить полученные средства. Фото: Flickr, CC0 Подпишись на наш инстаграм, чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Секрет Фирмы: последние новости
Налоговая покажет россиянам оплаченные картой покупки Налоговая покажет россиянам оплаченные картой покупки Минфин засекретил разработку новой пенсионной реформы Минфин засекретил разработку новой пенсионной реформы Россиян предупредили о новом росте цен на электронику Россиян предупредили о новом росте цен на электронику
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение