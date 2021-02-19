Citibank лишился $500 млн из-за плохого программного обеспечения 

Окружной суд США отказал банку Citibank в праве на возврат $500 млн, которые кредиторы решили ему не возвращать. В августе 2020 год банк по ошибке отправил им слишком крупную сумму — к этому привёл «сырой» пользовательский интерфейс программного обеспечения, сообщил портал Ars Technica со ссылкой на вердикт. Citibank являлся кредитным агентом косметической компании Revlon. 11 августа 2020 года банк собирался отправить кредиторам примерно $7,8 млн в виде процентных платежей. Тогда Revlon находилась в процессе рефинансирования своего долга и собиралась выплатить средства нескольким кредиторам, а остальную часть перевести в новый заём. Из-за плохого и запутанного интерфейса программы Flexcube им случайно выплатили основную сумму займа, хотя большую его часть можно было погасить до 2023 года. Переводом занимался субподрядчик из Индии. Он решил, что ввод номера счёта фиктивного аккаунта Citibank и отметка «principal» (основная сумма) позволят сохранить большую часть средств долга в банке, однако ошибся. Для предотвращения выплаты специалист должен был также отметить «front» (счёт) и «fund» (долг), чего он не сделал. Перевод средств должны были одобрить три человека — субподрядчик, его коллега в Индии и высокопоставленный сотрудник Citibank в американском Делавэре. Все они сочли достаточной внесённую в программу информацию и утвердили перевод. В результате Citibank отправил кредиторам почти $900 млн — это выяснилось в ходе плановой проверки на следующий день. Банк попытался вернуть средства, уведомив каждого о совершённой ошибке. Не все кредиторы отправили деньги обратно, и в результате Citibank лишился $500 млн, которые не собирался тратить. К такой ситуации могли привести не слишком хорошие отношения Revlon и Citibank с кредиторами. Косметическая компания решила рефинансировать долг из-за трудностей, вызванных пандемией, и убедила большинство кредиторов в необходимости перенести залоговые обязательства на новый заём. Остальные же были обеспокоены тем, что в таком случае могут никогда не вернуть себе вложенные средства. В дальнейшем Citibank обратился в суд и потребовал признать за ним право вернуть деньги, поскольку они были отправлены по ошибке. Законодательство Нью-Йорка подтверждает, что лицо, которое совершает ошибочный перевод, имеет право на возврат, однако это не распространяется на кредиторов, которые могут рассматривать такой платёж погашением ссуды. Ответчики подтвердили, что сочли получение денег досрочным погашением кредита. В банке заявили, что категорически не согласны с решением и суда и собираются обжаловать его в апелляционной инстанции. На время разбирательств кредиторам запретили тратить полученные средства. Фото: Flickr, CC0 Подпишись на наш инстаграм, чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.