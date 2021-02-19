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Криптовалюту россиян начнут отслеживать 

Lenta.ru и ещё 2 29 минут назад
Криптовалюту россиян начнут отслеживать
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Власти начнут отслеживать принадлежащую россиянам криптовалюту с помощью специального сервиса «Прозрачный блокчейн», созданного Росфинмониторингом. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму которой приводит сайт Кремля, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин.
По словам чиновника, новый сервис позволит «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Также он отметил, что «Прозрачный блокчейн» уже начал работу, по результатам которой «есть уголовные дела».
Принцип работы сервиса сводится к анализу транзакций с криптовалютами и выявлению тех из них, которые имеют признаки нарушения закона, в частности они совершаются для оплаты незаконных товаров и услуг, например, для покупки наркотиков, а также для отмывания денег.
По словам Чиханчина, Росфинмониторинг сотрудничает с финансовыми разведками зарубежных стран, среди которых Люксембург, Финляндия, Мальта, Белоруссия, и обменивается с ними данными о совершаемых трансграничных операциях.
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Комментарии 1
Личный счет , Юрий Чиханчин , Владимир Путин , Росфинмониторинг
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