Криптовалюту россиян начнут отслеживать 

По словам чиновника, новый сервис позволит «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Также он отметил, что «Прозрачный блокчейн» уже начал работу, по результатам которой «есть уголовные дела».

Принцип работы сервиса сводится к анализу транзакций с криптовалютами и выявлению тех из них, которые имеют признаки нарушения закона, в частности они совершаются для оплаты незаконных товаров и услуг, например, для покупки наркотиков, а также для отмывания денег.

По словам Чиханчина, Росфинмониторинг сотрудничает с финансовыми разведками зарубежных стран, среди которых Люксембург, Финляндия, Мальта, Белоруссия, и обменивается с ними данными о совершаемых трансграничных операциях.