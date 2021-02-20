ЦБ предупредил о мошенничестве с авиабилетами

В 2021 году на фоне восстановления туристической отрасли в России могут активизироваться интернет-мошенники. Их целью может стать продажа несуществующих авиабилетов по более низкой стоимости, чем у перевозчиков, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в эфире радио Sputnik.

Он также заявил о рисках мошенничества с авиабилетами, подчеркнув, что активная реклама одного из открытых направлений может привлечь внимание мошенников к маршруту.

По словам Сычева, злоумышленники начнут не только продавать билеты на несуществующие рейсы, но и создавать фальшивые сайты авиакомпаний, для того чтобы похитить банковские данные. Понять, что это обман, легко. Необходимо проверить данное предложение на иных сайтах. Если его нет, значит, это мошенничество, говорит Сычев.

Представитель Центробанка считает, что данная мошенническая схема может стать популярной и летом, и осенью.