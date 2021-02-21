Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.91
$
74.20
89.81
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

В Госдуме допустили частичное снижение пенсионного возраста 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст жителям Севера и Дальнего Востока. Об этом президент России Владимир Путин может заявить в ходе послания Федеральному Собранию. Таким прогнозом поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, сообщает URA.RU.
Отдельной категории россиян повысят пенсии
Ранее Telegram-канал "Незыгарь" опубликовал анонс изменений в пенсионной системе. По его данным, правительство и министерство труда проработали варианты возвращения прежнего пенсионного возраста северянам и жителям дальневосточных территорий, а также возвращение индексации работающим пенсионерам.

"В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий — это не исключено. Думаю, что определенные уступки мы увидим, некоторые шаги назад. Я не исключаю, что это высказывание будет как раз в ходе послания президента. Подобного рода утечки — они симптоматические", — поделился депутат.

Олег Шеин уточняет, что такие поправки уже рассматривали.

"Когда вся история была с пенсионной реформой, были отдельные поправки, предлагающие именно по Северу и Дальнему Востоку не повышать. Они на тот период были отвергнуты, но, судя по всему, дело возвращается к этому диалогу опять", — считает он.

Прайм: последние новости
Россияне стали реже пользоваться банкоматами Россияне стали реже пользоваться банкоматами Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит Россиянам упростят получение налоговых вычетов Россиянам упростят получение налоговых вычетов
Комментарии 136
Личный счет , Видео , Олег Шеин , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение