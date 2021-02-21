Россияне стали реже пользоваться банкоматами 

Россияне в прошлом году на фоне коронавирусных ограничений стали реже пользоваться банкоматами для снятия и внесения наличных, однако сумма одной операции по сравнению с предыдущим годом заметно выросла, показало исследование банка "Русский стандарт" , одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.

В рамках исследования, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматах в 2020 и 2019 году.

"В связи с ограничениями, вызванными пандемией, а также ростом безналичных операций в 2020 году россияне стали меньше пользоваться банкоматами. Естественным образом из-за карантина и режима изоляции в 2020 году уменьшилось количество операций: пополнение счета — на 37%, получение средств — на 36% по сравнению с аналогичными данными 2019 года", — подсчитали авторы исследования.

Но при этом средние чеки одной операции выросли. По данным аналитиков, в 2020 году средняя сумма одной операции по внесению средств выросла почти на 8%, составив 9404 рубля против 8737 рублей в 2019 году. А средний чек одной операции по снятию наличных через банкоматы в прошлом году увеличился почти на 15% — до 23198 рублей с 20220 рублей годом ранее.

По количеству операций, как и годом ранее, 79% пришлось на пополнение счета, а доля запросов на получение наличных составила 21%. Соотношение по суммам в прошлом году составило 60% на 40% соответственно.

Это говорит о том, что россияне переходят на безналичные операции, в основном не получая наличные в банкоматах, а наоборот, пополняя счета, поясняют авторы исследования.