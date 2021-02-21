Эксперт дала совет по оплате услуг банковской картой 

За лекарства и обучение в России надо платить не наличными, а банковской картой. Об этом рассказала эксперт Центра стратегических разработок Динара Ибрагимова. По ее словам, так проще получить налоговые вычеты, передает РИА Новости.
Эксперт предлагает расплачиваться картой за лекарства, образовательные и медицинские услуги для взрослых и детей. По ее словам, налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов. Налоговики все сделают сами на основании данных онлайн-касс.
Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы — 15,6 тысячи рублей.
«Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее», — сказала Ибрагимова.
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