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Юрист дал совет, что делать с «лишней» зарплатой 

News.ru и ещё 4 3 часа назад
Юрист объяснила, что делать с «лишней» зарплатой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае, когда работник не соглашается возвращать лишнюю зарплату, ошибочно начисленную ему работодателем, дело может решить только суд. Об этом сообщила руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнёры» Светлана Краснянская.
В интервью агентству ПРАЙМ Краснянская рассказала, что в подобных ситуациях трудовое законодательство практически никак не защищает работодателя и удержать излишки суммы можно только с письменного согласия работника.
Помимо этого, статья 137 ТК РФ гласит, что излишне выплаченные деньги могут быть взысканы только в случае счётной ошибки, признания вины или неправомерных действий работника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
В других случаях ошибочно выданную сумму удержать с сотрудника невозможно.
Ранее NEWS.ru писал, что юрист назвал способ возврата ошибочного денежного перевода.
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