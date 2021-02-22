Юрист объяснила, что делать с «лишней» зарплатой

В случае, когда работник не соглашается возвращать лишнюю зарплату, ошибочно начисленную ему работодателем, дело может решить только суд. Об этом сообщила руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнёры» Светлана Краснянская.

В интервью агентству ПРАЙМ Краснянская рассказала, что в подобных ситуациях трудовое законодательство практически никак не защищает работодателя и удержать излишки суммы можно только с письменного согласия работника.

Помимо этого, статья 137 ТК РФ гласит, что излишне выплаченные деньги могут быть взысканы только в случае счётной ошибки, признания вины или неправомерных действий работника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

В других случаях ошибочно выданную сумму удержать с сотрудника невозможно.

Ранее NEWS.ru писал, что юрист назвал способ возврата ошибочного денежного перевода.