Россиянам предсказали резкое подорожание цветов к 8 марта 

Российских мужчин ждет неприятный сюрприз к 8 марта: цветы могут подорожать сразу на 35–40%. Взлет цен произойдет из-за проблем с импортными поставками. Об этом предупредил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников . Однако таможенники опровергают эту информацию. По их данным, дефицита нет, цветы поступают в Россию в огромных количествах, передаёт ТАСС

Цветы к женскому празднику и без того традиционно дорожают на 20%. Но теперь россиян может ждать «добавленная стоимость» — ещё 15–20%».

«Дефицит импортного цветка есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой», — сказал Ситников.

Он отметил, что российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит. Такая ситуация приведёт к подорожанию.

По словам эксперта, цены начнут подниматься с 22 февраля. Не исключено. что они будут расти ежедневно — если цветов окажется недостаточно, и спрос превысит предложение.

Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что цветочную продукцию на границе оформляют без задержек, несмотря на рекордный объём ввоза. Ведомство опровергает информацию о возможном цветочном буме и дефиците.

«Добросовестные импортёры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают.

Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов», — сказали в ФТС.

По данным таможни, в Россию с 15 по 20 февраля завезли 1453 т срезанных цветов и бутонов. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.