Эксперт рассказала о дополнительных выплатах пенсионерам

Некоторые пенсионеры, кроме страховой, социальной или государственной пенсии, получают ряд дополнительных выплат от государства . Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", — отметил эксперт.

На 3% проиндексирован и набор социальных услуг (путевка в санаторий, лекарства и медицинские изделия, проезд к месту отдыха или лечения), который входит в состав ежемесячной денежной выплаты. Он составил чуть больше 1211 рублей в том году.

Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги — это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии.

В России есть несколько видов пенсий, которые выплачиваются из бюджета ПФР или госбюджета — страховые, накопительные, государственные, в том числе социальные. Они назначаются по старости, инвалидности, потере кормильца

Самая распространенная в России — это страховая пенсия по старости. Право на нее человек получает при наступлении пенсионного возраста, наличии необходимого страхового стажа и числа пенсионных коэффициентов. Если же человек не получил права на страховую пенсию, то ему назначают социальную — женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет. Еще выплачиваются государственные пенсии — ветеранам и блокадникам, чернобыльцам, работникам силовых ведомств, летчикам, космонавтам и другим социальным группам.