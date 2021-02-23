Эксперт рассказала о дополнительных выплатах пенсионерам

Некоторые пенсионеры, кроме страховой, социальной или государственной пенсии, получают ряд дополнительных выплат от государства
. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", — отметил эксперт.
Эта выплата индексируется ежегодно 1 февраля
, в 2021 году — на 4,9%. Для различных категорий граждан размер выплаты разный.
На 3% проиндексирован и набор социальных услуг (путевка в санаторий, лекарства и медицинские изделия, проезд к месту отдыха или лечения), который входит в состав ежемесячной денежной выплаты. Он составил чуть больше 1211 рублей в том году.
Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги — это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии.
В России есть несколько видов пенсий, которые выплачиваются из бюджета ПФР
или госбюджета — страховые, накопительные, государственные, в том числе социальные. Они назначаются по старости, инвалидности, потере кормильца
.
Самая распространенная в России — это страховая пенсия по старости. Право на нее человек получает при наступлении пенсионного возраста, наличии необходимого страхового стажа и числа пенсионных коэффициентов. Если же человек не получил права на страховую пенсию, то ему назначают социальную — женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет. Еще выплачиваются государственные пенсии — ветеранам и блокадникам, чернобыльцам, работникам силовых ведомств, летчикам, космонавтам и другим социальным группам.
"Большая часть жителей России, родившихся, начиная с 1967 года, имеет также право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировалась у них с 2002 по 2014 годы, а потом прирастали за счет инвестиционного дохода. Эти выплаты можно получить при достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий. Вариант и размер выплат определяется согласно закону "О накопительной пенсии" и зависит от способа формирования накоплений, а также суммы сбережений: разовая выплата, пожизненная пенсия или срочная пенсионная выплата в течение не менее 10 лет", — заключил специалист.
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