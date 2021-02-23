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Эксперт рассказал, какие выплаты положены пенсионерам, кроме пенсии 

Прайм и ещё 2 19 минут назад
Эксперт рассказала о дополнительных выплатах пенсионерам
Фото: РИА Новости
Некоторые пенсионеры, кроме страховой, социальной или государственной пенсии, получают ряд дополнительных выплат от государства. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", — отметил эксперт.

Эта выплата индексируется ежегодно 1 февраля, в 2021 году — на 4,9%. Для различных категорий граждан размер выплаты разный.
На 3% проиндексирован и набор социальных услуг (путевка в санаторий, лекарства и медицинские изделия, проезд к месту отдыха или лечения), который входит в состав ежемесячной денежной выплаты. Он составил чуть больше 1211 рублей в том году.
Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги — это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии.
В России есть несколько видов пенсий, которые выплачиваются из бюджета ПФР или госбюджета — страховые, накопительные, государственные, в том числе социальные. Они назначаются по старости, инвалидности, потере кормильца.
Самая распространенная в России — это страховая пенсия по старости. Право на нее человек получает при наступлении пенсионного возраста, наличии необходимого страхового стажа и числа пенсионных коэффициентов. Если же человек не получил права на страховую пенсию, то ему назначают социальную — женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет. Еще выплачиваются государственные пенсии — ветеранам и блокадникам, чернобыльцам, работникам силовых ведомств, летчикам, космонавтам и другим социальным группам.

"Большая часть жителей России, родившихся, начиная с 1967 года, имеет также право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировалась у них с 2002 по 2014 годы, а потом прирастали за счет инвестиционного дохода. Эти выплаты можно получить при достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий. Вариант и размер выплат определяется согласно закону "О накопительной пенсии" и зависит от способа формирования накоплений, а также суммы сбережений: разовая выплата, пожизненная пенсия или срочная пенсионная выплата в течение не менее 10 лет", — заключил специалист.

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Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ
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