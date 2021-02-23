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В России пособия молодым семьям начнут начислять по-новому 

Ura.Ru 18 минут назад
Совет Федерации пересмотрит порядок расчета пособий на ребенка. По словам сенатора Валерия Рязанского, комитет Совфеда по соцполитике предлагает не брать во внимание доход семьи за прошлый год в качестве критерия нуждаемости.
Рязанский рассказал, что в настоящее время для признания семьи нуждающейся учитываются заработки за прошлый год. Однако, по словам сенатора, нередки ситуации, когда с рождением ребенка доходы семьи резко падают.

«Надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми», — цитирует Рязанского «Российская газета».

Рязанский рассказал, что в Минтруда прорабатывается возможность усиления адресных мер помощи молодым семьям. По его словам, сумма поддержки может увеличиться для преодоления семьями порога материального достатка.
Минтруд предложил новый список имеющих право на досрочную пенсию
Ранее в Госдуме анонсировали новые льготы для молодых семей. В частности, для таких семей при расчете выплат предполагается не учитывать уже существующие компенсации.
Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, подразумевающий выплаты на третьего и последующего детей. По мнению экономиста Василия Колташова, чьи слова приводит «Национальная служба новостей», данные меры направлены на рост российской экономики.
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Комментарии 5
Личный счет , Видео , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , "Российская газета"
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