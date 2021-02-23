Совет Федерации пересмотрит порядок расчета пособий на ребенка. По словам сенатора Валерия Рязанского, комитет Совфеда по соцполитике предлагает не брать во внимание доход семьи за прошлый год в качестве критерия нуждаемости.

Рязанский рассказал, что в настоящее время для признания семьи нуждающейся учитываются заработки за прошлый год. Однако, по словам сенатора, нередки ситуации, когда с рождением ребенка доходы семьи резко падают.

«Надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми», — цитирует Рязанского «Российская газета».

Рязанский рассказал, что в Минтруда прорабатывается возможность усиления адресных мер помощи молодым семьям. По его словам, сумма поддержки может увеличиться для преодоления семьями порога материального достатка.

Ранее в Госдуме анонсировали новые льготы для молодых семей. В частности, для таких семей при расчете выплат предполагается не учитывать уже существующие компенсации.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, подразумевающий выплаты на третьего и последующего детей. По мнению экономиста Василия Колташова, чьи слова приводит «Национальная служба новостей», данные меры направлены на рост российской экономики.