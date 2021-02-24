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Россияне снизили платежи по «плохим» долгам на фоне пандемии 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Россияне снизили платежи по «плохим» долгам на фоне пандемии
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса привела к тому, что россияне стали направлять меньше средств на погашение просроченных долгов: если до ее начала они могли направить на платежи 20% своих ежемесячных доходов, то в настоящее время — лишь 10%, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"За прошедший год по причине снижения доходов поменялось соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обремененных просроченными кредитами, — у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80/20", — выяснили эксперты.

По данным НАПКА, количество российских должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и по итогам января составило 5,4 миллиона человек. При этом в прошлые года прирост вышедших на просрочку должников составлял 4-5%.
Отмечается, что в среднем на должника в январе приходилось около 1,2 кредита. Порядка 80% должников просрочили один долг, 15% — два, около 3,5% вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% — как минимум по четырем кредитам.
Количество ссуд прямо влияет на риск просрочить платеж по кредиту. По оценке НАПКА, при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаях, двух ссуд — уже в 15%, трех кредитов — почти в 30%, а если их четыре, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.
Восьми из десяти должников, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней, удается закрыть обязательства в течение 2 лет.
Катализатором роста всех долговых показателей россиян в прошлом году стала пандемия и связанный с ней режим самоизоляции, который отразился на занятости и доходах. "В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул, понадобится минимум 6-7 месяцев, чтобы возобновить платежи", — добавляют эксперты.
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