В Госдуме предложили ввести новые пособия для детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев в письме на имя главы Минспорта Олега Матыцина предложил ввести для детей из малообеспеченных семей целевые пособия для оплаты спортивных секций, сообщает RT.
Сейчас Минфин прорабатывает возможность налоговых вычетов родителям за занятия спортом их детей. Однако, как уточнил депутат, подобные меры не исправят ситуацию с доступностью секций для детей из малообеспеченных семей. По словам Сухарева, в среднем, занятия стоят три-пять тысяч рублей в месяц. Для двоих детей эта сумма может достичь десяти тысяч рублей, что больше НДФЛ, который уплачивают родители из малообеспеченных семей в течение месяца.
"В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций", — отметил депутат, подчеркнув, что оно не должно превышать более пяти тысяч рублей в течение одного месяца.
Чтобы избежать злоупотреблений, депутат предложил создать механизм, который предполагает поступление средств в спортивные секции от отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.