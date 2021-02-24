В Госдуме предложили ввести новые пособия для детей

"В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций", — отметил депутат, подчеркнув, что оно не должно превышать более пяти тысяч рублей в течение одного месяца.