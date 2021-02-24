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В пандемию россияне сократили платежи по «плохим» долгам 

Лера Букина 1 час назад
В пандемию россияне сократили платежи по «плохим» долгам
Фото: ТАСС
Граждане России стали направлять меньше средств на погашение просроченных задолженностей на фоне пандемии. Так, со своих ежемесячных доходов вместо 20% они стали направлять 10% на эти цели, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Эксперты отметили, что в связи с понижением доходов в 2020 году изменилось и соотношение трат в бюджетах домохозяйств, которые обременены просроченными долгами. Выяснилось, что россияне тратят 90% своего дохода на нужды, и лишь 10% они направляют на погашение кредитов. Отмечается, что раньше соотношение было 80/20.
В компании подсчитали, что число должников с просроченными потребительскими кредитами в России за год увеличилось на 8%, составив 5,4 миллиона человек. Ранее прирост тех, кто вышел на просрочку, составлял 4-5%.
В среднем на должника в январе приходилось около 1,2 кредита. Около 80% граждан с задолженностями просрочили один долг, 15% — два, приблизительно 3,5% своевременно не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% — как минимум по четырем кредитам.
Последствия пандемии и связанный с ней режим самоизоляции привели к уменьшению доходов граждан и проблемам с занятостью. Так, в зоне риска оказался почти каждый второй заемщик, который имеет открытый необеспеченный кредит. По словам экспертов, благодаря помощи, которая была оказана населению в период пандемии, стране удалось избежать массовых дефолтов. Те граждане, которые не смогли справиться с долговой нагрузкой, смогут возобновить платежи через 6-7 месяцев, подсчитали эксперты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне задолжали рекордное количество денег. В 2020 году долги выросли до небывалых ранее 145,7% отечественного ВВП. Данные приводят специалисты Института международных финансов.
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