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Смартфоны в России подорожают весной 

Павел Тиунов 3 часа назад
Эксперт предсказал подорожание смартфонов весной
Фото: РИА Новости
Сегодня на рынке сотового ритейла разворачивается ценовая война, заявил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, противостояние лидеров рынка в результате приведет к тому, что смартфоны подорожают, а их ассортимент на магазинных полках оскудеет.
В настоящее время ритейлеры распродают смартфоны, которые у них остались в запасе с прошлого года. С начала 2020-го торговля шла не очень бойко, поэтому некоторые компании решились на стимулирование спроса.
Первыми о солидных скидках на гаджеты объявили в МТС. Там, например, последнюю модель iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi и Honor можно приобрести с выгодой примерно в 10-25 тысяч рублей. Следом за МТС об акциях на смартфоны заявили в DNS, «М. Видео», «Связном». В последней компании отметили, что скидки обусловлены рыночным ценообразованием.
Эксперты, оценивая ситуацию на рынке, заявили, что в настоящее время между ритейлерами идёт ценовая война, инициированная МТС. Эльдар Муртазин отметил, что компании стараются «раскачать рынок» при наблюдаемом «дефиците электроники».
По его мнению, акции привязаны к гендерным праздникам (23 февраля и 8 марта). К концу марта цены на смартфоны вернутся к прежнему уровню и даже могут вырасти с большой долей вероятности. Муртазин добавил, что в конце весны при отсутствии новых поступлений электроники ассортимент гаджетов на магазинных полках возможно станет гораздо менее широким по сравнению с сегодняшним днём.
Как сообщал «Рамблер», цены на смартфоны во втором квартале 2020 года поднялись на уровень от 10 до 20%. По словам аналитиков, подорожание гаджетов было спровоцировано падением рубля и угрозой распространения коронавируса.
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Комментарии 3
Личный счет , Эльдар Муртазин , МТС , М.Видео , газета "Известия"
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