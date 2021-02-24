Эксперт предсказал подорожание смартфонов весной

Сегодня на рынке сотового ритейла разворачивается ценовая война, заявил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин . По его словам, противостояние лидеров рынка в результате приведет к тому, что смартфоны подорожают, а их ассортимент на магазинных полках оскудеет.

В настоящее время ритейлеры распродают смартфоны, которые у них остались в запасе с прошлого года. С начала 2020-го торговля шла не очень бойко, поэтому некоторые компании решились на стимулирование спроса.

Первыми о солидных скидках на гаджеты объявили в МТС . Там, например, последнюю модель iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi и Honor можно приобрести с выгодой примерно в 10-25 тысяч рублей. Следом за МТС об акциях на смартфоны заявили в DNS, « М. Видео », «Связном». В последней компании отметили, что скидки обусловлены рыночным ценообразованием.

Эксперты, оценивая ситуацию на рынке, заявили, что в настоящее время между ритейлерами идёт ценовая война, инициированная МТС. Эльдар Муртазин отметил, что компании стараются «раскачать рынок» при наблюдаемом «дефиците электроники».

По его мнению, акции привязаны к гендерным праздникам (23 февраля и 8 марта). К концу марта цены на смартфоны вернутся к прежнему уровню и даже могут вырасти с большой долей вероятности. Муртазин добавил, что в конце весны при отсутствии новых поступлений электроники ассортимент гаджетов на магазинных полках возможно станет гораздо менее широким по сравнению с сегодняшним днём.

Как сообщал «Рамблер», цены на смартфоны во втором квартале 2020 года поднялись на уровень от 10 до 20%. По словам аналитиков, подорожание гаджетов было спровоцировано падением рубля и угрозой распространения коронавируса.