Опекунам-пенсионерам с севера приготовили новую льготу

Опекунам и попечителям-пенсионерам, которые проживают на севере и приравненных к нему территориях, предложили возвращать компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Законопроект об этом готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме 25 февраля, пишет «Российская газета».

Согласно законопроекту компенсация приемным родителям-пенсионерам будет предоставляться один раз в два года наравне с другими пенсионерами-северянами.

На сегодняшний день данная выплата стала предметом судебных споров. Отмечается, что на счет нее действуют два противоположных решения Верховного суда. В первом случае в ней отказано в связи с тем, что опекуны и попечители рассматриваются как работающие граждане, получающие за свою деятельность вознаграждение. Во втором — выплата заявителю положена с указанием того, что договор о приемной семье имеет разную правовую природу с гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.

Законопроектом могут быть устранены имеющиеся разночтения в законе, которые ставят пенсионеров, создавших приемные семьи, в неравные условия по отношению к другим гражданам.