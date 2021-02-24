Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.79
89.63
89.75
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
65.03
+0.06 Золото
1808.68
+0.08 РТС
1455.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2158
+0.0038
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

В России может появиться новая льгота для опекунов-пенсионеров 

Лера Букина 1 час назад
Опекунам-пенсионерам с севера приготовили новую льготу
Фото: РИА Новости
Опекунам и попечителям-пенсионерам, которые проживают на севере и приравненных к нему территориях, предложили возвращать компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Законопроект об этом готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме 25 февраля, пишет «Российская газета».
Согласно законопроекту компенсация приемным родителям-пенсионерам будет предоставляться один раз в два года наравне с другими пенсионерами-северянами.
На сегодняшний день данная выплата стала предметом судебных споров. Отмечается, что на счет нее действуют два противоположных решения Верховного суда. В первом случае в ней отказано в связи с тем, что опекуны и попечители рассматриваются как работающие граждане, получающие за свою деятельность вознаграждение. Во втором — выплата заявителю положена с указанием того, что договор о приемной семье имеет разную правовую природу с гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.
Законопроектом могут быть устранены имеющиеся разночтения в законе, которые ставят пенсионеров, создавших приемные семьи, в неравные условия по отношению к другим гражданам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России могут появиться новые льготы и субсидии на коммунальные услуги.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Комментарии
Личный счет , Госдума , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение