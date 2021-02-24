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В ФНС решили создать сервис хранения электронных чеков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
В ФНС создадут сервис хранения электронных чеков
Фото: РИА Новости
В России намерены создать сервис хранения чеков в электронном виде, которые можно будет предъявлять для возврата или гарантийного обслуживания товара, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«ФНС разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Также это позволит проводить программы лояльности, получать покупателям кэшбэк, бонусы и т.д.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что россияне могут включить в электронные трудовые книжки весь свой трудовой стаж, а не только тот, который получат с 1 января 2021 года.
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, поэтому большинство из них отказываются переходить на электронный вариант трудовой книжки.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Ростислав Капелюшников , Федеральная налоговая служба , РАН , ВШЭ , Деловая газета "Взгляд"
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