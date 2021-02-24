В ФНС создадут сервис хранения электронных чеков

В России намерены создать сервис хранения чеков в электронном виде, которые можно будет предъявлять для возврата или гарантийного обслуживания товара, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
«ФНС разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Также это позволит проводить программы лояльности, получать покупателям кэшбэк, бонусы и т.д.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что россияне могут включить в электронные трудовые книжки весь свой трудовой стаж, а не только тот, который получат с 1 января 2021 года.
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, поэтому большинство из них отказываются переходить на электронный вариант трудовой книжки.