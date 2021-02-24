В ФНС создадут сервис хранения электронных чеков

В России намерены создать сервис хранения чеков в электронном виде, которые можно будет предъявлять для возврата или гарантийного обслуживания товара, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«ФНС разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Также это позволит проводить программы лояльности, получать покупателям кэшбэк, бонусы и т.д.