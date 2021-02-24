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Новак поставил точку в вопросе о росте энерготарифов для населения 

Лера Букина 1 час назад
Тарифы на электроэнергию и тепло для населения находятся под защитой государства и полностью регулируются. Что касается утилизационного сбора на технику для добычи угля, то он никак не повлияет на тарифы. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В среду, 24 февраля, «Известия», ссылаясь на письмо письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, сообщили о возможном подорожании тепловой и электроэнергии в России на фоне увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.
Позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов опроверг информацию о влиянии утилизационного сбора на стоимость тепла и электроэнергии. В Минэнерго пояснили, что решения по тарифам на 2021 год уже приняты, роста цен не ожидается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость электроэнергии в РФ поднялась до максимального значения.
Комментарии
Личный счет , Видео , Экономика , Александр Новак , Анатолий Яновский , Николай Шульгинов , Минпромторг , Минэкономразвития , Минэнерго , газета "Известия"
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