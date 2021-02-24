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Экономисты предрекли рост расходов россиян 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Экономисты предрекли рост расходов россиян
Фото: ТАСС
Повышение утильсбора на технику для добычи угля неизбежно отразиться на россиянах. Об этом URA.RU заявили экономисты.
«Рамблер» писал, что ранее замминистра энергетики Анатолий Яновский в своем письме в Минэкономразвития и Минпромторг предупредил, что изменение утилизационного сбора может привести к росту тарифов на тепло и электроэнергию.
В свою очередь заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что тарифы на свет и тепло для россиян полностью регулируются, а утильсбор никак на них не повлияет.
Однако, по мнению директора института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон», экономиста Игоря Николаева, повышение утилизационного сбора так или иначе будет включено в тарифы.

«Если надо платить больше, если цены повышаются, то все это перекладывается на потребителя», — отметил он.

По словам экономиста Эдуарда Матвеева, повышение утилизационного сбора повлияет в первую очередь на расходы предприятий.

«Если они не смогут переложить их на физлиц, то постараются передоложить их на юрлиц», — пояснил он.

В свою очередь фирмы заложат эти расходы в цену своей продукции, считает эксперт.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Комментарии
Личный счет , Игорь Николаев , Александр Новак , Анатолий Яновский , Минпромторг , Минэкономразвития
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