Экономисты предрекли рост расходов россиян 

Повышение утильсбора на технику для добычи угля неизбежно отразиться на россиянах. Об этом URA.RU заявили экономисты.
«Рамблер» писал, что ранее замминистра энергетики Анатолий Яновский в своем письме в Минэкономразвития и Минпромторг предупредил, что изменение утилизационного сбора может привести к росту тарифов на тепло и электроэнергию.
В свою очередь заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что тарифы на свет и тепло для россиян полностью регулируются, а утильсбор никак на них не повлияет.
Однако, по мнению директора института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон», экономиста Игоря Николаева, повышение утилизационного сбора так или иначе будет включено в тарифы.
«Если надо платить больше, если цены повышаются, то все это перекладывается на потребителя», — отметил он.
По словам экономиста Эдуарда Матвеева, повышение утилизационного сбора повлияет в первую очередь на расходы предприятий.
«Если они не смогут переложить их на физлиц, то постараются передоложить их на юрлиц», — пояснил он.
В свою очередь фирмы заложат эти расходы в цену своей продукции, считает эксперт.