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Топ-менеджеры столкнулись с трудностями в поисках работы 

Лера Букина 2 часа назад
Топ-менеджеры столкнулись с трудностями в поисках работы
Фото: ТАСС
Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства сталкиваются с наибольшими трудностями в поисках работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.
Индекс трудностей в поиске работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. По данным исследования, лишь пятая часть опрошенных (20%) не считают поиск работы в своей профессиональной области сложной процедурой, большинство (71%), ответили, что поиск работы является для них трудным процессом.
Отмечается, что проще всего найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).
Большинство респондентов (73%) подчеркнули, что найти работу в настоящее время для них или их семьи весьма критично. Для 23% опрошенных поиск работы оказался некритичным. Жители Москвы и Московской области, а также регионов Уральского федерального округа больше всего озабочены поиском новой работы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во время пандемии жители России освоили новые профессии.
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Личный счет , РИА Новости
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