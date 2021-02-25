Топ-менеджеры столкнулись с трудностями в поисках работы 

Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства сталкиваются с наибольшими трудностями в поисках работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Индекс трудностей в поиске работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. По данным исследования, лишь пятая часть опрошенных (20%) не считают поиск работы в своей профессиональной области сложной процедурой, большинство (71%), ответили, что поиск работы является для них трудным процессом.

Отмечается, что проще всего найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).

Большинство респондентов (73%) подчеркнули, что найти работу в настоящее время для них или их семьи весьма критично. Для 23% опрошенных поиск работы оказался некритичным. Жители Москвы и Московской области, а также регионов Уральского федерального округа больше всего озабочены поиском новой работы.