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Названа сумма «коронавирусного» долга россиян за услуги ЖКХ 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Сумма «коронавирусного» долга россиян за услуги ЖКХ достигла 625 млрд
Фото: РИА Новости
За период пандемии сумма долга россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла на 55 миллиардов и минувшей осенью достигла 625 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Российская газета».
Согласно статистическим данным, долги населения перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК составили около 276 млрд рублей. Из них 150 млрд рублей было недоплачено за содержание жилого помещения.
Еще 350 млрд рублей россияне задолжали непосредственно ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 млрд за тепло, 62 млрд за электричество, 52 млрд за газ. Резко выросли также долги за вывоз мусора, воду и водоотведение.
При этом эксперты отметили, что из-за долгов населения у трети управляющих компаний и ТСЖ в этом году есть риск обанкротиться.

«Часть долга не будет погашена, так как определенное количество организаций прекратили свою деятельность», — считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«Рамблер» писал, что с 1 января 2021 года в России прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ, введенного из-за пандемии коронавируса. Мораторий стоило отменить раньше, так как он привел к тому, что многие «расслабились» и перестали платить за услуги ЖКХ, отмечали эксперты.
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Комментарии
Личный счет , Росстат , "Российская газета"
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