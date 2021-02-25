ЦБ допустил введение комиссии за переводы в цифровом рубле 

Банк России допустил введение комиссий за переводы в цифровом рубле, однако финального решения пока принято не было. Об этом, как передает ТАСС, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе прямого эфира в Clubhouse.

«Мы будем рассматривать условия, которые могут включать в себя и комиссии на переводы. У вас будет цифровой кошелек, в котором будут какие-то там, например, 0,1% или какие-то минимальные тарифы, чтобы перечислить на цифровой кошелек другого человека», — цитирует агентство Скоробогатову.

По ее словам, данный вопрос будет обсуждаться с участниками рынка. Первый зампред также допустила и полное отсутствие тарифов за переводы с цифровой российской валютой.

Напомним, что в середине октября 2020 года Банк России представил в докладе концепцию цифрового рубля. Стало известно, что он будет иметь форму уникального кода и храниться на специальном электронном кошельке.