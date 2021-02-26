Эксперт назвал способ накопить на пенсию в 100 тысяч

Достойную пенсию в старости обеспечат инвестиции, которые нужно делать, начиная с 25-30 лет. Об этом телеканалу «360» заявил экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич.

Эксперт отметил, что для ежемесячной пенсии в 100 тысяч необходимы накопления примерно в 15 миллионов рублей.

«У молодежи в запасе 20-30 лет, время работает на них. Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — пояснил Кикевич.

При этом он подчеркнул, что «накопить на пенсию при помощи депозита нельзя». По мнению экономиста, начинающему инвестору стоит создать портфель из акций, облигаций и золота.

«Их еще называют «портфели лежебоки». Даже если с равными долями создать, уже будет неплохой результат. Это важно! Рынки волатильны, нельзя просто покупать акции, они иногда очень сильно проседают. Нужен именно диверсифицированный портфель, состоящий как минимум из трех видов активов», — пояснил он.

Сергей Кикевич также призвал россиян регулярно пополнять инвестиционный портфель, пусть даже небольшой суммой, сравнимой с 5% от ежемесячного дохода.

Как писал «Рамблер», в 2019 году Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал. Предполагалось, что в рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.

В феврале 2021 года стало известно о планах Минфина доработать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Документ разрабатывается под грифом «секретно».