Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.30
$
74.48
90.30
90.49
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
65.33
+0.05 Золото
1768.16
–0.01 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2142
+0.0023
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Цветы перед 8 Марта могут подорожать на 35% 

Лера Букина 1 час назад
Цветы перед 8 Марта подорожают на 35%
Фото: РИА Новости
Цены на цветы в России к 8 Марта могут подняться на 35%. Об этом, как передает РИА Новости, заявила в эфире радиостанции Business FM директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет», — сказала она.

Она отметила, что подорожание перед праздником обычно оценивается в 20%, но в в 2021 году ожидается «невиданный ажиотаж».
О том, что цены на цветы уже выросли, сообщил основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. По его словам, это обусловлено планами производителей отбить часть издержек, с которыми они столкнулись на фоне пандемии, а также проблемами с перевозкой товаров из-за закрытых границ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что представители цветочного бизнеса заявили о возможном дефиците цветов к 8 Марта из-за беспричинных задержек фур с цветами на таможне.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии 1
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение