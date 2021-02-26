Цветы перед 8 Марта подорожают на 35%

Цены на цветы в России к 8 Марта могут подняться на 35%. Об этом, как передает РИА Новости, заявила в эфире радиостанции Business FM директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет», — сказала она.

Она отметила, что подорожание перед праздником обычно оценивается в 20%, но в в 2021 году ожидается «невиданный ажиотаж».

О том, что цены на цветы уже выросли, сообщил основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. По его словам, это обусловлено планами производителей отбить часть издержек, с которыми они столкнулись на фоне пандемии, а также проблемами с перевозкой товаров из-за закрытых границ.