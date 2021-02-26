Действие карт «Мир» расширят с 1 марта 

С 1 марта организации и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей будут обязаны обеспечить возможность оплаты своих товаров, работ или услуг с помощью карты «Мир». Об этом пишет «Прайм».

Данные изменения внесены в 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей“.

Что касается организаций и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей, они будут должны принимать оплату по карте „Мир“ с 1 июля 2021 года.