Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.60
$
74.60
90.39
90.54
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
65.10
–0.78 Золото
1759.73
–0.27 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2118
–0.0001
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Действие карт «Мир» расширят с 1 марта 

Лера Букина 41 минуту назад
Действие карт «Мир» расширят с 1 марта
Фото: ТАСС
С 1 марта организации и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей будут обязаны обеспечить возможность оплаты своих товаров, работ или услуг с помощью карты «Мир». Об этом пишет «Прайм».
Данные изменения внесены в 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей“.
Что касается организаций и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей, они будут должны принимать оплату по карте „Мир“ с 1 июля 2021 года.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что доля безналичных платежей в России составила около 70%.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Личный счет , Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение