В Госдуме предложили изменить пенсионные взносы россиян 

Взносы в Пенсионный фонд должны быть одинаковыми для всех россиян. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По словам парламентария, сегодня россияне с низкими зарплатами в процентном соотношении перечисляют в Пенсионный фонд больше, чем высокооплачиваемые сотрудники.
«За сотрудников, которые получают зарплату менее 1 465 000 рублей в год, работодатель платит 22% взносов в Пенсионный фонд. Если доход больше, то сверх этой суммы выплачивается 10%. Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФО одинаково по 22%», — пояснил Миронов.
Он напомнил, что такой порядок уплаты взносов в ПФР был сделан для того, чтобы
вывести из тени высокие зарплаты, но уже изжил себя.
Также парламентарий заявил, что бюджет ПФР последние 15 лет является дефицитным, а единый размер взносов сможет увеличить его на 234 миллиарда рублей.
«Вводить плоскую шкалу взносов надо, а мы, в свою очередь, будем повышать контроль за работой фонда, чтобы эти дополнительные средства пошли по назначению», — подчеркнул Сергей Миронов.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Новый налог стал целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.