В Госдуме предложили изменить пенсионные взносы россиян 

По словам парламентария, сегодня россияне с низкими зарплатами в процентном соотношении перечисляют в Пенсионный фонд больше, чем высокооплачиваемые сотрудники.

«За сотрудников, которые получают зарплату менее 1 465 000 рублей в год, работодатель платит 22% взносов в Пенсионный фонд. Если доход больше, то сверх этой суммы выплачивается 10%. Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФО одинаково по 22%», — пояснил Миронов.

Он напомнил, что такой порядок уплаты взносов в ПФР был сделан для того, чтобы

вывести из тени высокие зарплаты, но уже изжил себя.

Также парламентарий заявил, что бюджет ПФР последние 15 лет является дефицитным, а единый размер взносов сможет увеличить его на 234 миллиарда рублей.

«Вводить плоскую шкалу взносов надо, а мы, в свою очередь, будем повышать контроль за работой фонда, чтобы эти дополнительные средства пошли по назначению», — подчеркнул Сергей Миронов.