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В Госдуме предложили изменить пенсионные взносы россиян 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Госдуме предложили изменить пенсионные взносы россиян
Фото: depositphotos.com
Взносы в Пенсионный фонд должны быть одинаковыми для всех россиян. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По словам парламентария, сегодня россияне с низкими зарплатами в процентном соотношении перечисляют в Пенсионный фонд больше, чем высокооплачиваемые сотрудники.

«За сотрудников, которые получают зарплату менее 1 465 000 рублей в год, работодатель платит 22% взносов в Пенсионный фонд. Если доход больше, то сверх этой суммы выплачивается 10%. Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФО одинаково по 22%», — пояснил Миронов.

Он напомнил, что такой порядок уплаты взносов в ПФР был сделан для того, чтобы
вывести из тени высокие зарплаты, но уже изжил себя.
Также парламентарий заявил, что бюджет ПФР последние 15 лет является дефицитным, а единый размер взносов сможет увеличить его на 234 миллиарда рублей.

«Вводить плоскую шкалу взносов надо, а мы, в свою очередь, будем повышать контроль за работой фонда, чтобы эти дополнительные средства пошли по назначению», — подчеркнул Сергей Миронов.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Новый налог стал целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.
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Личный счет , Сергей Миронов , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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