Эксперт дал совет по борьбе с телефонными мошенниками

Эксперт рассказал, что надо отвечать мошенникам по телефону. Существуют «волшебные» фразы, которые способны вывести мелких аферистов на чистую воду. Так, нужно задавать уточняющие вопросы, пытаясь застать злоумышленников врасплох, говорит гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин . Его цитирует RT.

«Надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?» — сказал Щельцин.

Данные вопросы помогут легко понять, что человек не владеет полной информацией и выяснить сценарии, которые навязывают мошенники. Также надо сказать, что вы будете обращаться в службу поддержки.

Еще один эксперт, Александр Власов , говорит, что при любых подозрительных звонках лучше сразу класть трубку. По его словам, сейчас аферисты часто предлагают бесплатное медицинское обследование и путевку в санаторий.

По данным статистики, в прошлом году телефонные вымогатели совокупно украли на 70% больше, чем в 2019-м.