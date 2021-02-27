Средняя зарплата на Украине втрое меньше российской 

Средняя зарплата жителей страны составила $194, что в полтора раза ниже, чем в Белоруссии ($346) и более чем в три раза меньше, чем в России ($636).

На первом месте по средней зарплате Швейцария ($5,4 тыс.), на десятом — США ($2,8 тыс.), Германия на 16-м ($2,4 тыс.), Италия на 30-м ($1,8 тыс.), Польша — на 58-м ($765).

Отмечается, что на доходы существенно влияет род деятельности украинцев.

Так, программисты в среднем зарабатывают 26,6 тыс. гривен ($952), что является самым высоким уровнем оплаты труда. В то же время, врачи получают до 10 тыс. гривен ($358), а педагоги только 6,5 тыс. гривен ($232).