Россиянам посоветовали вложить деньги в коллективные инвестиции 

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Эксперты рассказали, куда неопытным инвесторам стоит вложить деньги этой весной. Мнения приводит РИА Новости

Большинство специалистов считает, что стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций. Это паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

«Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора», — сказал представитель УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Эксперт БКС Андрей Русецкий также считает, что в 2021 году основной инвестиционный поток пойдет через коллективные продукты. Банк России навел порядок в сфере профессиональных управляющих компаний. Поэтому данный сегмент инвестиций стал наиболее контролируемым на финансовом рынке.

Аналитики считают, что неквалифицированным инвесторам не стоит самостоятельно покупать акции. Составить диверсифицированный портфель лучше с помощью опытных консультантов. Иначе инвестору грозит «высокая волатильность результатов»,

В прошлом году на фондовый рынок пришло довольно много неопытных инвесторов. Поэтом ЦБ решил, что для доступа к сложным финансовым инструментам вкладчик должен будет пройти специальное тестирование.