Банки повысили ставки о вкладам 

«По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов», — заявил один из банкиров.