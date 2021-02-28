Банки повысили ставки о вкладам 

Представители российских банков рассказали, как весной изменятся процентные ставки по вкладам. Об этом сообщает РИА Новости. Банки намерены ориентироваться на ключевую ставку ЦБ, которая ранее была сохранена на уровне в 4,25 процента годовых.
Так, «Россельхозбанк», «ОТП» и «Альфа-банк» повысили ставки по вкладам в феврале. В банке «Открытие» заявили, что уже предложили клиентам вклад с повышенной ставкой. «Новикомбанк» и «Уралсиб» запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», «Совкомбанк» и «Промсвязьбанк».
Банк «Дом.РФ» намерен повысить ставки по депозитам на 0,2-0,5 процентных пункта.
«Минбанк» не исключил, что скоро рассмотрит вопрос о повышении. «РНКБ», «Зенит», «Ак Барс», «СМП банк» и «Уралсиб» в ближайшее время этого делать не планируют.
В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ остается "триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке". В Сбербанке не стали комментировать изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.
«По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов», — заявил один из банкиров.