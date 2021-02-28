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Банки повысили ставки о вкладам 

Майк Габриелян 2 часа назад
Банки повысили ставки о вкладам
Фото: РИА Новости
Представители российских банков рассказали, как весной изменятся процентные ставки по вкладам. Об этом сообщает РИА Новости. Банки намерены ориентироваться на ключевую ставку ЦБ, которая ранее была сохранена на уровне в 4,25 процента годовых.
Так, «Россельхозбанк», «ОТП» и «Альфа-банк» повысили ставки по вкладам в феврале. В банке «Открытие» заявили, что уже предложили клиентам вклад с повышенной ставкой. «Новикомбанк» и «Уралсиб» запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», «Совкомбанк» и «Промсвязьбанк».
Банк «Дом.РФ» намерен повысить ставки по депозитам на 0,2-0,5 процентных пункта.
«Минбанк» не исключил, что скоро рассмотрит вопрос о повышении. «РНКБ», «Зенит», «Ак Барс», «СМП банк» и «Уралсиб» в ближайшее время этого делать не планируют.
В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ остается "триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке". В Сбербанке не стали комментировать изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.

«По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов», — заявил один из банкиров.

Ранее «Рамблер» сообщал, что карты «Мир» появятся в Apple Pay.
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Комментарии
Личный счет , Банк ВТБ , Российский национальный коммерческий банк , Совкомбанк , Новикомбанк , Московский индустриальный банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , КБ "Северный морской путь" , Россельхозбанк , Apple , Центральный банк России , Альфа-банк
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