Эксперт подсказал способы защиты денег при онлайн-покупках 

Во избежание уловок злоумышленников в ходе онлайн-покупок подарков к 8 Марта необходимо соблюдать базовые правила кибергигиены и бдительность, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян

Он рекомендует обзавестись отдельной картой, куда можно будет переводить необходимую сумму через интернет-банк.

«Не держите на ней больших остатков, а в случае любой опасности сначала блокируйте, а затем перевыпустите ее», — говорит Оганесян.

Кроме того, нужно подключить для карты сервис Visa 3D-Secure или Mastercard SecureCode, который требует подтверждения платежа через sms.

Эксперт советует отказаться от переходов по ссылкам из почтовых и sms-рассылок неизвестных магазинов.

По словам Оганесяна, необходимо всегда обращать внимание на доменное имя магазина. Некорректное написание должно насторожить. Правильный сайт возникнет, если набрать его название в поисковике. Следует покинуть страницу в том случаев, если браузер уведомляет о проблемах с SSL-сертификатом сайта.

Следует воздерживаться от покупок в интернет-магазинах с телефона. Это связано с тем, что мошенники прибегают к фишинговым «фокусам» с подменой домена. Если нет иного варианта, кроме как воспользоваться телефоном, нужно установить приложение магазина.

Стоит отказаться от покупок у физлиц с переводом с карты на карту. Оганесян обратил внимание на то, что такие операции невозможно оспорить, а вернуть деньги не получится даже с помощью полиции.

Если мошеннику удалось вас обмануть, необходимо обратиться в банк и заблокировать карту, а также заполнить заявление на отмену транзакции «charge back». При этом эксперт советует не слушать банковских работников, если они уверяют, что это невозможно сделать — любая операция по оплате картой в магазине может быть оспорена таким образом, заключил эксперт.