Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.23
89.75
89.64
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
65.57
–0.17 Золото
1752.85
–0.05 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2071
–0.0041
16.02
1.2112
25.02
17.02

Эксперт подсказал способы защиты денег при онлайн-покупках 

Лера Букина 24 минуты назад
Эксперт подсказал способы защиты денег при онлайн-покупках
Фото: ТАСС
Во избежание уловок злоумышленников в ходе онлайн-покупок подарков к 8 Марта необходимо соблюдать базовые правила кибергигиены и бдительность, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
Он рекомендует обзавестись отдельной картой, куда можно будет переводить необходимую сумму через интернет-банк.

«Не держите на ней больших остатков, а в случае любой опасности сначала блокируйте, а затем перевыпустите ее», — говорит Оганесян.

Кроме того, нужно подключить для карты сервис Visa 3D-Secure или Mastercard SecureCode, который требует подтверждения платежа через sms.
Эксперт советует отказаться от переходов по ссылкам из почтовых и sms-рассылок неизвестных магазинов.
По словам Оганесяна, необходимо всегда обращать внимание на доменное имя магазина. Некорректное написание должно насторожить. Правильный сайт возникнет, если набрать его название в поисковике. Следует покинуть страницу в том случаев, если браузер уведомляет о проблемах с SSL-сертификатом сайта.
Следует воздерживаться от покупок в интернет-магазинах с телефона. Это связано с тем, что мошенники прибегают к фишинговым «фокусам» с подменой домена. Если нет иного варианта, кроме как воспользоваться телефоном, нужно установить приложение магазина.
Стоит отказаться от покупок у физлиц с переводом с карты на карту. Оганесян обратил внимание на то, что такие операции невозможно оспорить, а вернуть деньги не получится даже с помощью полиции.
Если мошеннику удалось вас обмануть, необходимо обратиться в банк и заблокировать карту, а также заполнить заявление на отмену транзакции «charge back». При этом эксперт советует не слушать банковских работников, если они уверяют, что это невозможно сделать — любая операция по оплате картой в магазине может быть оспорена таким образом, заключил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам дали советы о том, как вывести телефонного мошенника на чистую воду.
Видео дня. Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга
Комментарии
Личный счет , Ашот Оганесян , Visa , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение