Финансист перечислил способы заработать на инфляции 

Самым лучшим активом для заработка в России на инфляции являются облигации с привязкой к ней, в частности, ОФЗ 52002, заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий

«Через производные инфляция начинает влиять на стоимость реальных активов (металлы, если мы говорим про инфляцию в долларах США) и акции. Недвижимость, как показала ситуации в России 2010-2015 годах, стояла на месте, и реальные цены (с учетом инфляции) упали до уровня 2007 года», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в выигрыше оказываются акции тех компаний, которые легко переносят увеличение издержек и цен на потребителя через стоимость своей продукции. Речь идет, в частности, о розничных сетях, добавил Русецкий.

Еще один действенный способ «заработать» на инфляции — оформить кредит, особенно когда ставки находятся на минимальных значениях, говорит он. По словам эксперта, высокая инфляция приводит к отрицательным ставкам как по потребительским кредитам, так и по ипотеке.

«Но главное здесь — оформить долгосрочный кредит, например, ипотеку до того момента, как произойдет всплеск инфляции», — отметил он.

При этом Русецкий рекомендует взвешивать свои возможности при оформлении кредита, а также формировать

ликвидную подушку накоплений: те средства, которые должны оставаться ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования.