Служивших в армии могут досрочно отправить на пенсию

Совфед и Минтруд обсуждают возможность включения срочной службы в армии в трудовой стаж, который будет учитываться для досрочного выхода на пенсию.

Как сообщила в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, ежегодно на эти цели необходимо будет изыскивать два миллиарда рублей.

Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека, в отличие от других нестраховых периодов, нет права выбора, — рассказала она.

Сенатор отметила, что из-за службы в армии в итоге человек оказывается в менее выгодных условиях в пенсионном отношении.

Бибикова напомнила, что президент Владимир Путин ранее предложил внести поправки в закон, которые оговаривают «назначение пенсии на льготных условиях для лиц, которые имеют длительный стаж работы». У мужчин это 42 года стажа, а у женщин 37 лет.

Сенатор отметила, что декретный отпуск, например, не учитывается в стаже, потому что человек не работал. А вот включение службы в армии в нестраховые периоды вызывает много вопросов.