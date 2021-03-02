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Служба в армии может стать причиной досрочного выхода на пенсию 

News.ru и ещё 18 4 часа назад
Служивших в армии могут досрочно отправить на пенсию
Фото: РИА Новости
Совфед и Минтруд обсуждают возможность включения срочной службы в армии в трудовой стаж, который будет учитываться для досрочного выхода на пенсию.
Как сообщила в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, ежегодно на эти цели необходимо будет изыскивать два миллиарда рублей.

Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека, в отличие от других нестраховых периодов, нет права выбора, — рассказала она.

Сенатор отметила, что из-за службы в армии в итоге человек оказывается в менее выгодных условиях в пенсионном отношении.
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Бибикова напомнила, что президент Владимир Путин ранее предложил внести поправки в закон, которые оговаривают «назначение пенсии на льготных условиях для лиц, которые имеют длительный стаж работы». У мужчин это 42 года стажа, а у женщин 37 лет.
Сенатор отметила, что декретный отпуск, например, не учитывается в стаже, потому что человек не работал. А вот включение службы в армии в нестраховые периоды вызывает много вопросов.
Ранее NEWS.ru писал, что для борьбы с бедностью в России принимается целый ряд мер. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, правительство выделяет средства на повышение оплаты труда, индексацию пенсий не ниже уровня инфляции, выплаты безработным и финансовую помощь семьям с детьми.
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Личный счет , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Минтруд , Совет Федерации
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