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В Кремле поспорили с западными аналитиками о доходах россиян 

Лера Букина 1 час назад
В Кремле поспорили с западными аналитиками о доходах россиян
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал данные американской компании NielsenIQ относительно ухудшения доходов россиян, сообщает РИА Новости.
Напомним, что, согласно исследованию, более половины граждан России ощутили негативные последствия пандемии на собственных доходах, а 70% вынуждены экономить, в частности, на продуктах питания.
Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать эти данные, а также задали вопрос о продуктовых сертификатах.
Песков заявил, что вопрос продуктовых сертификатов, широко применяемых в разных странах, обсуждается в экспертных кругах.

«Но, что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны», — прокомментировал Песков доклад NielsenIQ.

Он отметил, что сокращение доходов ощутили люди во всем мире, и в России это проявляется не сильнее, чем в других странах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что агентство Bloomberg включило Россию в список стран, где люди «могут начать волноваться» из-за роста цен на продовольствие.
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Комментарии 2
Личный счет , Экономика , Дмитрий Песков , РИА Новости , Bloomberg
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