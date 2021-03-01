Карта «Мир» и иностранные кошельки станут несовместимы 

Все новости на карте

С 27 апреля с карт системы «Мир» будет нельзя пополнять иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который платежная система отправила банкам, и на два источника на платежном рынке.

По данным портала, запрет связан с борьбой властей с сомнительными операциями.

«Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт «Мир» — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — заявил представитель Национальной системы платежных карт.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил, что счета иностранных электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим «серым» игрокам.

Он напомнил, что карты «Мир» в основном не принимают к оплате за рубежом, поэтому электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом.

«Однако такие переводы не занимали гигантскую долю рынка, и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают», — заключил Достов.