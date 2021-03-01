Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.28
89.31
89.43
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
65.07
+0.03 Золото
1745.36
+0.10 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2053
–0.0059
16.02
1.2112
25.02
17.02

Карта «Мир» и иностранные кошельки станут несовместимы 

Мария Иванова 47 минут назад
Карта «Мир» и иностранные кошельки станут несовместимы
Фото: ТАСС
С 27 апреля с карт системы «Мир» будет нельзя пополнять иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который платежная система отправила банкам, и на два источника на платежном рынке.
По данным портала, запрет связан с борьбой властей с сомнительными операциями.

«Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт «Мир» — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — заявил представитель Национальной системы платежных карт.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил, что счета иностранных электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим «серым» игрокам.
Он напомнил, что карты «Мир» в основном не принимают к оплате за рубежом, поэтому электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом.

«Однако такие переводы не занимали гигантскую долю рынка, и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают», — заключил Достов.

Как писал «Рамблер», в конце прошлого года ЦБ запретил Киви Банку проводить платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. Эксперты объясняли это тем, что за такими площадками могут скрываться незаконные онлайн-казино, форекс-дилеры и другие игроки серого рынка.
Видео дня. Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга
Комментарии
Личный счет , Виктор Достов , Киви Банк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение