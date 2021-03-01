Карта «Мир» и иностранные кошельки станут несовместимы 

С 27 апреля с карт системы «Мир» будет нельзя пополнять иностранные электронные кошельки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который платежная система отправила банкам, и на два источника на платежном рынке.
По данным портала, запрет связан с борьбой властей с сомнительными операциями.
«Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт «Мир» — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — заявил представитель Национальной системы платежных карт.
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил, что счета иностранных электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим «серым» игрокам.
Он напомнил, что карты «Мир» в основном не принимают к оплате за рубежом, поэтому электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом.
«Однако такие переводы не занимали гигантскую долю рынка, и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают», — заключил Достов.
Как писал «Рамблер», в конце прошлого года ЦБ запретил Киви Банку проводить платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. Эксперты объясняли это тем, что за такими площадками могут скрываться незаконные онлайн-казино, форекс-дилеры и другие игроки серого рынка.