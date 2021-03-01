Россиян предупредили о риске остаться без «путинских» выплат 

С 1 марта в России перестал действовать автоматический порядок назначения выплат на детей до трех лет, живущих в семьях с низким доходом. Об этом рассказала «Парламентская газета».

В 2018 году в России заработал закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет, с 2020 года по решению президента Владимира Путина выплаты получают родителей детей до трёх лет.

Право на выплаты есть у семей, в которых подушевой доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в регионе.

Во время острой фазы пандемии такие пособия назначались автоматически, без заявлений, а с 1 марта для их оформления нужно самостоятельно обратиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) , предъявить паспорта, свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка, сведения о доходах членов семьи.

Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пандемийные пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.

По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.