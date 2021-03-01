Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в сжатые сроки провести проверку обоснованности повышения цен на куриное мясо и яйца. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.
Он отметил, что первый вице-премьер дал соответствующее поручение сегодня в ходе совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
«Поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением», — пояснил участник совещания по мониторингу цен.
«Рамблер» писал, что ранее в России был отмечен резкий рост цен на картофель и морковку. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена на килограмм картофеля выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,9 рубля. Морковь подорожала на 34%, до 37 рублей за килограмм. Рост цен объяснили плохим урожаем.
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости масла и сахара. Также были введены квоты на экспорт зерновых культур.