Он отметил, что первый вице-премьер дал соответствующее поручение сегодня в ходе совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.

«Поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением», — пояснил участник совещания по мониторингу цен.

«Рамблер» писал, что ранее в России был отмечен резкий рост цен на картофель и морковку. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена на килограмм картофеля выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,9 рубля. Морковь подорожала на 34%, до 37 рублей за килограмм. Рост цен объяснили плохим урожаем.