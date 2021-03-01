Часть россиян лишатся выплат на детей

Светлана Бессараб. После того, как был отменён беззаявительный порядок продления так называемых «путинских» выплат на детей до трёх лет, некоторые граждане могут лишиться этого пособия. Дело в том, что их доходы могли измениться, пояснили депутаты думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин

Это, понятно, хуже и означает, что людям придётся подавать документы. Это предполагает осложнение при формировании права на получение соцзащиты. Любые бумажки это осложнения — а вот у вас доходы на два рубля выше прожиточного минимума, мы вам ничего не дадим, — заявил Шеин.

В свою очередь Бессараб отметила, что беззаявительный порядок начисления выплат уже не будут продлять. Теперь, продолжила парламентарий, семьи сами должны решать, нужна ли им помощь от государства, или нет.

Если нуждаются, придётся один раз в год собирать соответствующие справки и заявлять о таком характере поддержки, — считает депутат, слова которой приводит URA.ru.

Бессараб пояснила, что на «путинские» пособия могут рассчитывать только те семьи, где доход на одного члена ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. В случае, если кто-то из родителей начал зарабатывать больше, выплаты отменяются.

Беззаявительный порядок продления «путинских» выплат на детей до трёх лет в России отменён с 1 марта 2021 года. Чтобы получить выплату, гражданам нужно самостоятельно обратиться в уполномоченный орган. Родителям с первым ребёнком этой возрастной группы нужно обратиться в соцзащиту. Для пособий на второго — в Пенсионный фонд. Однако в двух случаях можно обратиться и в МФЦ. В многофункциональный центр нужно передать весь пакет документов и продлить выплаты на еще один год.