Богатейшие россияне разбогатели на $18 млрд за 2021 год 

Совокупное состояние богатейших россиян в январе-феврале 2021 года увеличилось на 18, 291 млрд долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
В рейтинг 500 самых богатых людей планеты BBI входят 24 россиянина. Больше всего за два месяца 2021 года разбогател гендиректор и совладелец Уральской горно-металлической компании (УГМК) Андрей Козицын. Его состояние увеличилось на 2,07 млрд долларов и составило 6,29 млрд Состояние основателя УГМК Искандера Махмудова выросло на 2,01 млрд долларов — до 9,86 млрд долларов.
Первую строчку в списке богатейших россиян занимает совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. За два месяца он разбогател еще на 67,1 млн долларов — до 30,1 млрд долларов.
На втором месте — совладелец энергетической компании «Новатэк» Леонид Михельсон (25,7 млрд долларов). Он стал богаче на 908 млн долларов.
Третьим в списке значится основной бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин (25,5 млрд долларов). Ему удалось увеличить состояние на 1,65 млрд долларов.
Значительный рост богатства также зафиксирован у владельца «Северстали» Алексея Мордашова (+1,45 млрд долларов), совладельца металлургической и горнодобывающей компании Evraz Романа Абрамовича (+1,07 млрд долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (+1,34 млрд долларов).
Из всех участников рейтинга отрицательную динамику продемонстрировали только Алишер Усманов (-553 млн долларов) и Сулейман Керимов (-141 млн долларов).
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Forbes Woman составил первый рейтинг self-made женщин России. Первую строчку списка заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 10,1 млрд долларов.