Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.35
89.32
89.54
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
64.89
+0.26 Золото
1738.33
+0.13 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2033
–0.0079
16.02
1.2112
25.02
17.02

Богатейшие россияне разбогатели на $18 млрд за 2021 год 

Вероника Полынина 1 час назад
Богатейшие россияне разбогатели на $18 млрд за 2021 год
Фото: ТАСС
Совокупное состояние богатейших россиян в январе-феврале 2021 года увеличилось на 18, 291 млрд долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
В рейтинг 500 самых богатых людей планеты BBI входят 24 россиянина. Больше всего за два месяца 2021 года разбогател гендиректор и совладелец Уральской горно-металлической компании (УГМК) Андрей Козицын. Его состояние увеличилось на 2,07 млрд долларов и составило 6,29 млрд Состояние основателя УГМК Искандера Махмудова выросло на 2,01 млрд долларов — до 9,86 млрд долларов.
Первую строчку в списке богатейших россиян занимает совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. За два месяца он разбогател еще на 67,1 млн долларов — до 30,1 млрд долларов.
На втором месте — совладелец энергетической компании «Новатэк» Леонид Михельсон (25,7 млрд долларов). Он стал богаче на 908 млн долларов.
Российские миллиардеры разбогатели на $13,8 млрд за 2020 год
Третьим в списке значится основной бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин (25,5 млрд долларов). Ему удалось увеличить состояние на 1,65 млрд долларов.
Значительный рост богатства также зафиксирован у владельца «Северстали» Алексея Мордашова (+1,45 млрд долларов), совладельца металлургической и горнодобывающей компании Evraz Романа Абрамовича (+1,07 млрд долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (+1,34 млрд долларов).
Из всех участников рейтинга отрицательную динамику продемонстрировали только Алишер Усманов (-553 млн долларов) и Сулейман Керимов (-141 млн долларов).
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Forbes Woman составил первый рейтинг self-made женщин России. Первую строчку списка заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 10,1 млрд долларов.
Видео дня. Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга
Комментарии 100
Личный счет , Искандер Махмудов , Андрей Козицын , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Сулейман Керимов , Алексей Мордашов , Алишер Усманов , Владимир Лисин , Татьяна Бакальчук , Владимир Потанин , Роман Абрамович , Евраз , УГМК-Холдинг , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение