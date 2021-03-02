В России вырос индекс «свободных денег»

Индекс «свободных денег» в январе 2021 года вырос в бюджетах россиян на 82% в сравнении с декабрём 2020 года. Это показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. По данным исследовательского холдинга «Ромир», показатель продемонстрировал максимальный рост за всю историю наблюдений.

Как уточняют «Известия», в рамках исследования под показателем «свободных денег» подразумевались средства, остающиеся у домохозяйств после закупки продуктов питания, товаров повседневного спроса и оплаты услуг ЖКХ, а также транспортных и прочих расходов.

Эксперты объясняют подобную динамику отчасти сезонными показателями, когда в первый месяц года граждане резко снижают свои траты. При этом годом ранее данный показатель составлял 40%. Кроме того, важным является и увеличение индекса в годовом выражении, что нельзя обосновать только сезонностью.

Исследователи полагают, что в нынешнем году эффект был усилен за счёт ограничения возможностей для трат на новогодние праздники. Кроме того, в 2020 году россияне делали покупки в течение всего года, а не оккупировали магазины в конце декабря.

При этом эксперты подчёркивают, что воспринимать увеличение индекса «свободных денег» в качестве показателя увеличения доходов граждан не следует. В большей степени это связано с коронавирусными ограничениями.