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На выплаты семьям с детьми выделят 505 млрд рублей 

Лера Букина 3 часа назад
На выплаты семьям с детьми выделят 505 млрд рублей
Фото: ТАСС
На выплаты детских пособий в 2021 году из государственного бюджета планируется выделить около 505 миллиардов рублей. Более половины этой суммы — 276 млрд рублей — будут направлены семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявила ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.
Вице-премьер также сообщила, что в 2020 году около 1,8 млн семей воспользовались правом на пособие на первого, второго и третьего ребенка, 4,7 млн семей получили выплаты на детей от трех до семи лет.

«Это пособие оказалось крайне востребованным нашими гражданами, размер его был наполовину меньше прожиточного минимума. С этого года в зависимости от того, сколько семье нужно — 75% прожиточного минимума или 100% прожиточного минимума для выхода из бедности, — этот размер будет меняться», — рассказала Голикова.

Во время пандемии пособия на детей от трех лет продлевались автоматически, то есть без предоставления документов. Выплаты были направлены семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России изменились правила начисления детских пособий.
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Личный счет , Татьяна Голикова , ИТАР-ТАСС
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