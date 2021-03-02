На выплаты семьям с детьми выделят 505 млрд рублей 

На выплаты детских пособий в 2021 году из государственного бюджета планируется выделить около 505 миллиардов рублей. Более половины этой суммы — 276 млрд рублей — будут направлены семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявила ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова

Вице-премьер также сообщила, что в 2020 году около 1,8 млн семей воспользовались правом на пособие на первого, второго и третьего ребенка, 4,7 млн семей получили выплаты на детей от трех до семи лет.

«Это пособие оказалось крайне востребованным нашими гражданами, размер его был наполовину меньше прожиточного минимума. С этого года в зависимости от того, сколько семье нужно — 75% прожиточного минимума или 100% прожиточного минимума для выхода из бедности, — этот размер будет меняться», — рассказала Голикова.

Во время пандемии пособия на детей от трех лет продлевались автоматически, то есть без предоставления документов. Выплаты были направлены семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.