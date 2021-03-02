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Матвиенко рассказала о сроках индексации пенсий работающим 

Лера Букина 3 часа назад
Матвиенко рассказала о сроках индексации пенсий работающим
Фото: ТАСС
Правительство пытается найти источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, рассказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — указала она.

Матвиенко заявила, что поиск средств для бесперебойной ежегодной индексации является главной задачей.
Что касается сроков, то, по ее мнению, это может произойти в новом бюджетном цикле.
Напомним, что первого февраля 2021 года правительство заявило, что по поручению президента были подготовлены предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад был передан в администрацию главы государства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что части россиян могут изменить порядок формирования пенсионного стажа.
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Личный счет , Валентина Матвиенко , Администрация Президента РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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