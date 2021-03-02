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Адвокат объяснила порядок получения пенсии умершего 

Лера Букина 1 час назад
Адвокат объяснила порядок получения пенсии умершего
Фото: РИА Новости
За умершего пожилого гражданина может быть получена пенсия его родственниками, но стоит учесть, что для разных видов пенсионных выплат существует свой порядок получения, рассказала агентству «Прайм» адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.
Правилом установлено, что территориальный пенсионный орган пенсионного фонда (ПФР) перестает выплачивать страховую пенсию в связи со смертью пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер умер.
Если средства были начислены в текущем месяце, но не были получены в связи со смертью гражданина, суммы могут выплачиваться нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера, проживавшим с ним на момент смерти, либо наследникам пенсионера.
Для получения денежных средств родным умершего пенсионера следует обратиться в территориальный орган ПФР в течение шести месяцев после смерти получателя пенсии. Им потребуется предъявить документы о смерти, а также документы, которые подтверждают родство с умершим и совместное с ним проживание. Кроме того, потребуется свидетельство о праве на наследство.
В том случае, если поступили обращения со стороны нескольких родственников, то сумма делится между ними поровну, пояснила адвокат.
Если же умер человек, который долго не обращался в ПФР за тем, чтобы получать страховую пенсию, хотя имел на это право, то его родственникам и наследникам предоставляется возможность получить его пенсию за период, который не превышает трех лет. Если пенсия не выплачивалась лицу, который имел на это право по вине органа пенсионного обеспечения, то по закону выплата производится за весь период, за который она должна была бы быть выплачена.
Если гражданин получал пенсию путем перечисления ее на банковский счет, наследование денежных средств на этом счете осуществляется в порядке, который предусмотрен гражданским законодательством об открытии и принятии наследства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пенсионный фонд России стал чаще отказывать гражданам в назначении пенсии.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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