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Экономист рассказал о случаях, когда от кредита лучше отказаться 

Лера Букина 1 час назад
Экономист предостерег от кредита наличными
Фото: РИА Новости
Кредит всегда является бременем, которого, по возможности, желательно избегать. Брать его следует только тогда, когда прогнозируемая отдача превысит затраты. Под это не подпадают кредиты на потребительские нужды, либо кредиты наличными, если они преследуют такую же цель, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
По его мнению, потребительские кредиты можно брать только в том случае, если покупка того или иного товара или услуги соотносится с личными доходами и выглядит, как рассрочка.
В этом случае, если у заемщика была цель приобрести этот товар/услугу, подобный кредит особенно при условии регулярной индексации доходов следует воспринимать как необременительную «покупку времени», считает Коган.

«В остальных случаях потребительский кредит принесет доход банку, а заемщика заставит пересмотреть устоявшуюся модель поведения. «Бесплатным» кредит, с психологической точки зрения, может оказаться только в случае роста доходов в реальном выражении, чем могут сейчас похвастать меньшинство граждан», — заявил эксперт.

Для того чтобы взять кредит, требуется ревизия собственных расходов. Необходимо оценить, существуют ли резервы, которые могут быть базой для ежемесячных выплат кредита, подсказывает Коган.
Он рекомендует задать себе следующие вопросы:
  • Какую долю данные платежи будут занимать от суммарной величины доходов?
  • Устойчивы ли эти доходы, и какова вероятность, что обязательства будут нарушены?
  • Насколько «дорог» кредит в плане отношения других предложений на рынке и инфляции?
  • Насколько действительно данный кредит нужен?
  • Возможно ли приобрести данный актив/услугу с помощью собственных средств?
Если есть сомнения, то нужно отложить этот вопрос и вернуться к его рассмотрению позже, когда это решение станет более очевидным, заключил экономист.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне перестали оформлять кредит на подарки.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Коган
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