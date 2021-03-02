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Депутат назвал способ увеличить пенсии россиян 

Мария Иванова 1 час назад
Депутат назвал способ увеличить пенсии россиян
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что пенсии россиян могут заметно вырасти, если отменить ограничение для прибавки в три пенсионных балла. Об этом сообщает News.ru.
Как писал «Рамблер», с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 6 044,48 рубля.
В 2021-2024 годах индексация ожидается выше уровня прогнозируемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их повысят на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.
По данным Нилова, в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости составляет 17 541 рубль.

«Нужно законодательно убрать препон, который сдерживает пересчёт максимум на три балла в год независимо от того, сколько заработал пенсионер. Это несправедливо, неправильно и нарушает страховые принципы», — заявил депутат.

Он добавил, что для увеличения пенсии необходимо увеличить бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) . Этого можно добиться благодаря введению плоской шкалы уплаты страховых взносов.
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Комментарии
Личный счет , Ярослав Нилов , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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