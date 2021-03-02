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Зюганов назвал 25 тыс. рублей минимальным уровнем пенсий 

Вероника Полынина 3 часа назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал минимальный уровень пенсий, который должны получать россияне.

«Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, коммуналке, квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей — минимум. Надо удваивать минимальную пенсию. И зарплата должна быть более или менее приличной. И это не проблема — у нас богатейшая страна мира, но ее богатства на граждан не работают», — заявил Зюганов в эфире НСН.

По словам лидера КПРФ, чтобы решить проблему, необходимо вынести на референдум вопрос о национализации недр, которые, по мнению Зюганова, должны принадлежать народу, а не «кучке приспособленцев».
В апреле в России проиндексируют пенсии
Зюганов отметил, что золотовалютные резервы России равны 600 млрд долларов, а в Фонде национального благосостояния лежит 13 трлн рублей. Доходы государства и олигархов растут, а граждан — падают седьмой год подряд.

«Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают все из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Еще раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам», — считает политик.

Пенсии работающих пенсионеров, как сообщал «Рамблер», не индексируются с 2016 года. 2 марта председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что правительство в настоящее время изыскивает средства финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам. Этот вопрос может быть решен в следующем бюджетном цикле.
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Личный счет , Видео , Геннадий Зюганов , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , КПРФ
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