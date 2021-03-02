Зюганов назвал 25 тыс. рублей минимальным уровнем пенсий 

«Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, коммуналке, квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей — минимум. Надо удваивать минимальную пенсию. И зарплата должна быть более или менее приличной. И это не проблема — у нас богатейшая страна мира, но ее богатства на граждан не работают», — заявил Зюганов в эфире НСН.

По словам лидера КПРФ, чтобы решить проблему, необходимо вынести на референдум вопрос о национализации недр, которые, по мнению Зюганова, должны принадлежать народу, а не «кучке приспособленцев».

Зюганов отметил, что золотовалютные резервы России равны 600 млрд долларов, а в Фонде национального благосостояния лежит 13 трлн рублей. Доходы государства и олигархов растут, а граждан — падают седьмой год подряд.

«Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают все из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Еще раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам», — считает политик.