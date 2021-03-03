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В Госдуму внесён законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Законопроект, предлагающий снять ограничения на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Документ предполагает отмену предела для индивидуального коэффициента в три балла. Об этом сообщил один из авторов проекта, руководитель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
В своём Telegram-канале Нилов пояснил, что с 1 января 2015 года в России действует федеральный закон «О страховых пенсиях», он даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год при перерасчёте, который происходит ежегодно 1 августа. Для пенсионеров, формирующих пенсионные накопление, этот показатель составляет 1,875 балла в год. При этом при обычном исчислении индивидуального коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов в год и 6,25 балла для лиц, формирующих пенсионные накопления.
Таким образом, авторы проекта уточняют, что с учётом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа текущего года увеличится на 296 рублей 58 копеек. При этом тарифы уплачиваемых работодателями страховых взносов одинаковы и для работающих пенсионеров, и для застрахованных лиц, не достигших пенсионного возраста.
В то же время, с 2016 года выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам производятся без учёта индексации размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Законопроектом предлагается осуществлять перерасчёт страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии, — говорится в пояснительной записке.

Ранее эксперт назвал способ получать пенсию в 50 тысяч рублей. Для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. Чтобы достичь таких цифр, к концу трудовой деятельности нужно сформировать на счёте в негосударственном пенсионном фонде 5,5 млн рублей, из которых сумма самостоятельных отчислений человека — около 3 млн рублей. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии 12
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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