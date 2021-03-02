Норма сбережений россиян сохранилась на повышенном уровне

Норма сбережений в России сохраняется на повышенном уровне — рост склонности россиян к сбережению характерен для ситуации неопределенности из-за пандемии, при этом усиление сберегательного поведения в январе по сравнению с декабрем может быть связано с сезонностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России

Газета "Известия" ранее во вторник сообщила со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир", что в первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс "свободных денег" (превышение доходов над расходами) — на 82% по сравнению с декабрем 2020 года. Показатель достиг максимума за историю наблюдений. Как отметило издание, по мнению экспертов, "свободные деньги" в бюджетах россиян образовались из-за того, что "в период неопределенности из-за пандемии и резкого скачка инфляции люди предпочитают не тратить, а формировать личные резервы".

"По оценкам Банка России, норма сбережений сохраняется на повышенном уровне. Рост склонности населения к сбережению характерен для ситуации неопределенности. Сейчас она связана прежде всего с эпидемическими факторами", — отметил регулятор.

"Усиление сберегательного поведения россиян в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем скорее всего обусловлено сезонностью. Традиционно, декабрь — самый оживленный месяц с точки зрения потребительской активности, а январь-февраль — самые слабые. По оценке Банка России, с учетом устранения фактора сезонности в январе склонность к сбережению осталась вблизи уровней конца 2020 года", — добавил регулятор.

По прогнозу ЦБ, расходы на конечное потребление домашних хозяйств в текущем году вырастут на 5-6%. Данный фактор учтен в прогнозе инфляции на конец года, который составляет 3,7-4,2%.