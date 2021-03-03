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В России появилась схема обмана с «возвратом случайных переводов» на карту 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В России появилась схема обмана со «случайными переводами»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новая схема финансового обмана граждан появилась в России. В соответствии с ней мошенники начисляют денежную сумму человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть эти деньги уже на другие реквизиты. В случае согласия клиента, платёж выступает в качестве так называемого «закрепительного», после которого карта будет привязана к определённому сервису в интернете. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
В интервью «Известиям» эксперт отметил, что после подтверждения привязки карты подобные порталы способны списывать любые суммы с карт без дополнительных верификаций.
Ещё один вариант развития событий — когда зачисление оказывается авансом за покупку на сервисе объявлений. По словам ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, в случае, если покупатель заинтересовался представленным объявлением, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва. При этом данная карта принадлежит не мошеннику, а третьему лицу.
После перевода мошенник связывается с получателем денег и просит его перечислить сумму уже на его собственную карту в качестве «возврата» в связи со «случайным переводом». В результате покупатель требует возврата средств от их получателя, а мошенник оказывается ни при чём.
В банках подтвердили, что им известна подобная схема мошенничества. По имеющимся данным, в первом полугодии 2020 года объём операций, произведённых без согласия клиента, достиг 4 млрд рублей, а в третьем квартале увеличился ещё на 2,5 млрд рублей.
Ранее стало известно, что преступники, представившиеся сотрудниками банка, украли у 60-летнего жителя Москвы больше 11 млн рублей. Мужчина добровольно перевёл им деньги. Об этом писал NEWS.ru.
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Личный счет , Владимир Ульянов , газета "Известия"
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